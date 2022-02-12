توقيف ناشط معروف في غانا هدد بتنفيذ انقلاب ضد الحكومة

اعتقل ناشط معروف في غانا بعد إعلانه نيته تنفيذ انقلاب ما لم تتراجع الحكومة عن مشروع قانون مثير للجدل، وفق ما ذكرت الشرطة اليوم السبت.

وأوقف أوليفر باركر-فورماور، زعيم جماعة الضغط "FixTheCountry" التي دعت إلى سلسلة احتجاجات في غانا ضد الحكومة، في مطار العاصمة أكرا الجمعة.

وأكد باركر-فورماور، على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سينفذ انقلابا إذا أقر البرلمان مشروع قانون مثير للجدل، يعرف باسم "إي ليفي".

وينص مشروع القانون على فرض ضريبة تبلغ 1,75 بالمئة على التعاملات المالية الإلكترونية، بينها التسديد عبر الهاتف المحمول المستخدم على نطاق واسع في البلاد.

وكتب باركر-فورماور على "فيسبوك": "إذا أقر "إي ليفي"... سأنفذ انقلابا لا فائدة من الجيش".

وقالت الشرطة في بيان إن هذا "المنشور تضمن بيانا واضح النوايا مع وجود إرادة محتملة لتنفيذ انقلاب، لقلب دستور جمهورية غانا".

وأضافت أن الناشط يخضع للاستجواب و"من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاثنين بتهم لم تحدد بعد".

ومنذ عدة أشهر، يجتمع شبان تحت وسم #FixTheCountry على "تويتر" للتنديد بالصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها منذ بداية الأزمة الصحية.

ولمواجهة تزايد الدين العام وتداعيات وباء كوفيد-19، فرضت الحكومة ضرائب جديدة، إلى جانب رفع أسعار الوقود، ما أدى إلى استياء العديد من السكان.

وسرعان ما تحول هذا الوسم إلى مجموعة ضغط مدعومة من أبرز حزب معارض، المؤتمر الوطني الديموقراطي، لتنظيم الاحتجاجات.

المصدر: أ ف ب