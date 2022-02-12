سياسي تشيكي للذين يتحدثون عن اقتحام روسي لأوكرانيا: أنتم معتوهون
AP
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دخل البرلماني التشيكي رادوفان فيخ، في سجال مع صحفيين بسبب نشرهم على قناة CT24 TV خبرا عن "اقتراب الغزو الروسي" لأراضي أوكرانيا.
وقال البرلماني في تغريدة على تويتر: "أنتم مرضى فعلا. روسيا لن تهاجم أوكرانيا المفعمة بالفساد والخاضعة لسيطرة الأوليغارشية".
ودعا فيخ، في نهاية الأمر للتوقف عن الدفاع عن جنود حفظ السلام الأمريكيين "الجيدين". وقال: "أذكركم بأن بوتين لا يزال يتصرف داخل أراضيه، أما الولايات المتحدة والناتو فلا يعرفان إلى أين يجب الاتجاه".
المصدر: نوفوستي
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