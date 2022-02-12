سلطات جمهورية دونيتسك تؤكد وقوع انفجار على الجانب الأوكراني من خط التماس

نفت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في جنوب شرقي أوكرانيا صحة الأنباء عن وقوع انفجار قوي في مدينة دونيتسك اليوم السبت.

ونقلت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان على قناتها في تطبيق "تيليغرام" عن رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، توضيحه لها تعليقا على هذه الادعاءات أن الانفجار لم يدوِ في دونيتسك بل في الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة الأوكرانية.

وقال: "كل شيء تحت السيطرة حاليا، وهناك بعض التحركات عند خط التماس، والانفجار دوى في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم (القوات الحكومية)".

بدوره، ذكر المتحدث باسم القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، ردا على سؤال من الصحفيين عن الانفجار: "هل سمعته؟ لم أسمع أي شيء".

وأكد مراسل RT رومان كوساريف المتواجد حاليا في دونيتسك أنه وزملاءه هناك لم يسمعوا دوي أي انفجارات، مشيرا في الوقت نفسه أن المدينة كبيرة وربما سمع دوي الانفجار المذكور في أجزاء أخرى منها.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، ونفى موسكو صحة هذه الافتراءات مرارا وتكرارا.

المصدر: RT