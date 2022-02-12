رئيس أذربيجان يصدق على "إعلان شوشة" حول علاقات التحالف مع تركيا

صدق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم السبت على "إعلان شوشة"، الذي أقره برلمان بلاده مطلع الشهر الجاري.

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وذكرت الرئاسة الأذربيجانية في بيان لها، اليوم السبت، أن علييف وقع قرار التصديق على "إعلان شوشة" الذي يهدف لرفع العلاقات بين تركيا وأذربيجان إلى مستوى التحالف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع أمس على المرسوم الرئاسي المتعلق بـ"إعلان شوشة".

ومنتصف يونيو الماضي، وقع الرئيسان أردوغان وعلييف "إعلان شوشة" خلال زيارتهما لمدينة شوشة التي انتزعها الجيش الأذربيجاني من القوات الأرمنية في إقليم قره باغ خلال حرب الـ44 يوما في خريف 2020.

وتضمن الإعلان خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية والطاقة والنقل والاقتصاد والعلاقات الإنسانية.​​​​​​​

المصدر: الأناضول