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وزير العمل الإيراني: سنطرد نحو ألف مدير

مال وأعمال

وزير العمل الإيراني: سنطرد نحو ألف مدير
AP Michael Gruber
العلم الإيراني
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أعلن وزير العمل الإيراني، حجت عبد الملكي، عن طرد أكثر من 350 مديرا خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أنه ستتم إقالة نحو 650 آخرين قريبا.

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وفي تصريحات له، قال حجت عبد الملكي: "لن نجامل المفسدين الاقتصاديين وسنحاربهم بقوة وفق تعليمات قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية".

وأضاف عبد الملكي: "لدينا في دوائر وزارة العمل والرفاه حوالي ألفي مدير، نصفهم من المدراء الكفوئين والمناهضين للفساد، لكن نصفهم الآخر، ويتجاوز عددهم الألف ليسوا كذلك وسيتم طردهم".

وتابع: "طردنا خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 350 مديرا، وستتم إقالة الآخرين قريبا".

المصدر: "إيران بالعربي"

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