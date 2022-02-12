"تلغراف" تحذف مقالا حول حصول الجانب الروسي على الحمض النووي للوزيرة تراس

حذفت صحيفة "تلغراف" مقالة زعمت فيها بأن وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تراس قدمت على الأغلب، حمضها النووي خلال زيارتها إلى روسيا، عندما أجرت اختبار PCR.

في وقت سابق، نشرت صحيفة Telegraph مقالة أفادت فيها بأنه من المحتمل حصول الجانب الروسي على الحمض النووي لوزيرة الخارجية البريطانية عن طريق اختبار PCR الذي قدمته خلال زيارتها إلى موسكو.

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وقالت المقالة: "ظهرت مخاوف بشأن احتمال حصول الروس على الحمض النووي للوزيرة تراس عند تقديمها اختبار PCR خلال زيارتها الأخيرة إلى موسكو".

وتم نشر المقالة على موقع الصحيفة على الإنترنت قبل 14 ساعة. يوجد رابط للمادة في بحث Google، ولكن عند النقر فوقه، تظهر رسالة تفيد بعدم العثور على الصفحة. وهناك نسخة احتياطية في الذاكرة (Cache)‏على خوادم Google.

ولم تتمكن وكالة "نوفوستي" من الحصول على تعليق الصحيفة البريطانية حول الموضوع.

المصدر: نوفوستي