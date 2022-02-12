مسؤول بوليفي: خطاب بوتين في ميونيخ كان درسا لأمريكا اللاتينية

قال دييغو باري ممثل بوليفيا لدى الأمم المتحدة، إن الدعوة إلى التعددية القطبية التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر ميونيخ عام 2007 ، كانت درسا لأمريكا اللاتينية.

وأضاف ممثل بوليفيا: "كان مفهوم التعددية القطبية الذي تحدث عنه بوتين، بمثابة درس لأمريكا اللاتينية. كان مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2007 من أهم المؤتمرات، وكانت اللحظة التي أوضح فيها بوتين ما سيأتي لاحقا- عالم متعدد الأقطاب، عالم لا يجوز أن تسود فيه وجهة نظر الدولة الأكثر نفوذا، بل يجب أن تكون جماعية، وجهة النظر التي تنال اهتمام مختلف البلدان".

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وأشار باري إلى أن محاولة إقامة عالم أحادي القطب تمت كذلك قبل عامين، عندما تعرضت بوليفيا لانقلاب و"حاولت القوى الخارجية فرض موقفها أحادي القطب على بلادنا، لكن الشعب البوليفي رفض هذه المحاولات لكي يرسي الديمقراطية ونموذجه السياسي والاقتصادي. وحدث نفس الشيء في فنزويلا وكوبا".

المصدر: نوفوستي