وزير ألماني سابق يحدد كيفية حل الخلافات بين الناتو وروسيا

قال وزير الدفاع الألماني الأسبق فرانز جوزيف يونغ، إنه يمكن حل الخلافات بين الناتو وروسيا حول توسع الحلف شرقا بشكل دبلوماسي، ومفتاح ذلك هو التنفيذ الكامل لاتفاقيات مينسك.

وأضاف يونغ، الذي شغل منصب وزير للدفاع في 2005-2009: "تعتبر صيغة النورماندي النقطة الحاسمة، وكذلك تنفيذ اتفاقيات مينسك، التي وافق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك الرئيس الأوكراني في تلك الفترة".

وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك من قبل جميع الأطراف بما في ذلك روسيا وأوكرانيا. وقال: "أنا متأكد عندما سيحدث ذلك، سنتوصل إلى حل سلمي وعقلاني".

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ونوه بأن الأمريكيين خلال قمة الناتو في بوخارست في عام 2008، رغبوا في اتخاذ الخطوة التالية لانضمام أوكرانيا إلى الحلف - تنسيق ما يسمى بخطة عمل عضوية الناتو (MAP)، لكن حكومة ألمانيا عارضت ذلك ولم يمر القرار.

المصدر: نوفوستي