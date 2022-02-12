بيسكوف: مؤتمر ميونيخ يتحول إلى ناد لرأي واحد فقط

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن مؤتمر ميونيخ لا يزال مطلوبا من قبل كثيرين، ولكنه بسبب فقدان الموضوعية أخذ يتحول لنادي وجهة نظر واحدة.

وأضاف بيسكوف: "لا أعتقد أن مؤتمر ميونيخ كمنبر للنقاش يفقد أهميته. لا فهو لا يزال مثيرا للاهتمام ومطلوبا لدى الكثيرين، لكنه أخذ يفقد أهميته بالنسبة لنا، لأنه أخذ يفقد موضوعيته، وأخذ يتحول لنادي وجهة نظر واحدة".

وأوضح بيسكوف، أنه من الممكن مناقشة وجهة نظر واحدة في هذا النادي، وفقط من جانب أتباع وجهة النظر المذكورة.

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وتابع بيسكوف القول: "لم يعد مؤتمر ميونيخ من نوادي النقاش. وبالنسبة لنا بات نادي فالداي أكثر جاذبية، حيث تصطدم وجهات النظر المختلفة، كما كان من قبل. وآمل أن تبقى دائما هناك دائما وجهات نظر مختلفة تماما، بل وحتى متناقضة تماما".

ويشار إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن سيعقد لأول مرة منذ عامين بحضور شخصي للمشاركين. وستجري فعاليته في الفترة من 18 إلى 20 فبراير، ولن يشارك الرئيس فلاديمير بوتين هذا العام في هذا الحدث.

المصدر: نوفوستي