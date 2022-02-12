بيسكوف: الناتو لم يجب بعد على أسئلة طرحها بوتين منذ 15 عاما

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين أثار في ميونيخ موضوع اقتراب الناتو من حدود روسيا، وهو سؤال لم يجر الرد عليه حتى الآن.

وأشار إلى أن روسيا باتت الآن تقف مباشرة عند "الخطوط الحمراء" لمصالحها القومية والأمنية.

وأضاف بيسكوف: "تساءل بوتين عن سبب اقتراب الناتو من حدودنا ببنيته التحتية العسكرية. كما ترون، هذا السؤال لا يزال على رأس جدول أعمال السياسة الخارجية اليوم. وحتى الآن لم يجب أحد على هذا السؤال".

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وذكر بيسكوف، بأن بوتين شدد في ذلك الحين على قول أمين عام الناتو في عام 1991 إن عدم توسيع البنية التحتية العسكرية للحلف في ألمانيا، هو أفضل ضمان لأمن روسيا الجديدة.

وتابع بيسكوف: "لم يستمعوا حينها لذلك، وتراكم تأثير هذا التوسع ونضج وأدى كما يقول رئيسنا الآن، إلى أن روسيا باتت تقف مباشرة عند "الخطوط الحمراء لمصالحها الوطنية والأمنية".

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في 10 فبراير، يكون قد مر 15 عاما على إلقاء بوتين كلمته الشهيرة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، التي انتقد خلالها بشدة السياسة الخارجية الأمريكية وفكرة النظام العالمي أحادي القطب، وانتقد خطط توسع الناتو ونشر منشآت الدفاع الصاروخي الأمريكية في أوروبا الشرقية.

المصدر: نوفوستي