أنطونوف يعلق على مزاعم "الغزو" الأمريكية

يرى سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف في تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حول "غزو روسي" لأوكرانيا، رغبة أمريكية بزيادة حدة الحملة الدعائية ضد موسكو.

وقال أنطونوف: "لا نرى في مثل هذه التصريحات سوى رغبة الإدارة في رفع درجة الحملة الدعائية ضد بلادنا، وخلق انطباع لدى الجمهور بأن الاعتداء سيتم لا محالة".

وانتقد مزاعم المسؤولين الغربيين، بأن روسيا قد تهاجم الدولة المجاورة أثناء أو بعد الألعاب الأولمبية. وشدد على أنها تفتقر لأي دليل، وعلى أن واشنطن تواصل "ذر الرماد في العيون" بزعم وجود بعض المعلومات الاستخبارية لديها دون الكشف عنها.

وقال أنطونوف: "يلاحظ حتى المراقبون المحليون أن ثقة المواطنين الأمريكيين في مثل هذه المزاعم قد تراجعت بشكل حاد".

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في وقت سابق، ذكر سوليفان أن واشنطن "لا تزال ترى" بوادر تصعيد للأزمة حول أوكرانيا و"انتشار قوات روسية جديدة" قرب الحدود.

ووفقا له، تعتقد الولايات المتحدة أن "الهجوم الروسي" قد يتم خلال الأولمبياد الجاري في بكين هذه الأيام.

المصدر: نوفوستي