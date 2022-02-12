البيت الأبيض يؤكد اتصال بايدن مع بوتين السبت

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين سيجرى صباح السبت بتوقيت واشنطن (مساء السبت بتوقيت موسكو).

وأضاف المسؤول أن الجانب الروسي اقترح إجراء الاتصال يوم الاثنين 14 فبراير، لكن البيت الأبيض اقترح السبت واتفق الجانبان على ذلك.

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وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أعلن أن الرئيسين بوتين وبايدن سيجريان اتصالا هاتفيا مساء السبت الـ12 من فبراير الجاري بطلب من الجانب الأمريكي.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات واشنطن عن استعداد روسيا لشن "هجوم عسكري" على أوكرانيا خلال الأيام القادمة، الأمر الذي نفته موسكو مرارا.

المصدر: تاس