اليابان.. مصرع 4 أشخاص وفقدان آخرين بحريق في مصنع حلوى

أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية بمصرع أربعة أشخاص على الأقل إثر حريق اندلع ليلة السبت في مصنع للحلوى بمدينة موراكامي التابعة لمحافظة نيغاتا.

وأضافت القناة أن رجال الإطفاء يواصلون العمل في مكان الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن الأسباب المحتملة للحريق.

وذكرت الشرطة وخدمات الإنقاذ أن اثنين على الأقل من العاملين في المصنع في عداد المفقودين بين حوالي 30 شخصا كانوا يعملون وقت نشوب الحريق.

المصدر: تاس