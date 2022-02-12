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مصرع أربعة أشخاص إثر سقوط سيارتهم بقناة مائية في فرنسا

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مصرع أربعة أشخاص إثر سقوط سيارتهم بقناة مائية في فرنسا
Gettyimages.ru
فرنسا.. مقتل أربعة أشخاص إثر سقوط سيارة بقناة في بونتيفي
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أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن 4 شبان لقوا مصرعهم إثر سقوط سيارتهم في قناة نانت - بريست وسط بونتيفي شمال غربي فرنسا لسبب غير محدد حتى الآن، وتم العثور على السيارة صباح يوم الجمعة.

وقال نائب المدعي العام في لوريان: "تم التعرف على الشبان الأربعة، أحدهم يبلغ من العمر 33 عاما، والثلاثة الآخرون يبلغون من العمر حوالي 22 عاما، وكانوا يتدربون في مركز تدريب الكبار في بونتيفي (CFPA)".

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأنه تم سحب السيارة من القناة. 

ووفقا لصحيفة ويست فرانس إلى أن الملاحظات الأولية تشير إلى أن السيارة اصطدمت بمنصة على حافة الرصيف قبل أن تنقلب وتغرق.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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