مصرع أربعة أشخاص إثر سقوط سيارتهم بقناة مائية في فرنسا
أعلنت وسائل إعلام فرنسية أن 4 شبان لقوا مصرعهم إثر سقوط سيارتهم في قناة نانت - بريست وسط بونتيفي شمال غربي فرنسا لسبب غير محدد حتى الآن، وتم العثور على السيارة صباح يوم الجمعة.
وقال نائب المدعي العام في لوريان: "تم التعرف على الشبان الأربعة، أحدهم يبلغ من العمر 33 عاما، والثلاثة الآخرون يبلغون من العمر حوالي 22 عاما، وكانوا يتدربون في مركز تدريب الكبار في بونتيفي (CFPA)".
وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بأنه تم سحب السيارة من القناة.
ووفقا لصحيفة ويست فرانس إلى أن الملاحظات الأولية تشير إلى أن السيارة اصطدمت بمنصة على حافة الرصيف قبل أن تنقلب وتغرق.
Pontivy. Quatre jeunes meurent dans leur voiture tombée dans le canal de Nantes à Brest #Pontivy#Morbihan#Bretagne@OuestFrancehttps://t.co/95tAsBeF0m— Charlotte Bahuon (@ChaBahuon) February 11, 2022
Une voiture tombe dans le canal à #Pontivy, deux morts https://t.co/tTtVCY9ujS via @LeTelegramme#Morbihan#Bretagne— Le Télégramme Pontivy (@TelegrammePondi) February 11, 2022
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
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