 
مباشر

موسكو: الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح أوكرانيا

أخبار العالم

موسكو: الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح أوكرانيا
Globallookpress Lev Radin
النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sdgr

رجح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح أوكرانيا بعد "حملة الذعر" المثارة حول "الغزو الروسي" المزعوم.

وكتب بوليانسكي على "تويتر"، أن "بعض العقلانيين كانوا يأملون بأن الهستيريا التي أججتها الولايات المتحدة بدأت بالتراجع. وربما ساء حظهم لأن مثيري الذعر استأنفوا نشاطهم بطاقة جديدة".

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: جنودنا لن يقاتلوا روسيا وبايدن سيتصل ببوتين قريبا
البيت الأبيض: جنودنا لن يقاتلوا روسيا وبايدن سيتصل ببوتين قريبا

وأضاف: "قواتنا لا تزال على أراضينا، وسيكون ممتعا إذا اجتاحت الولايات المتحدة أوكرانيا، لأن أحدا سيضطر لفعل ذلك بعد حملة الذعر هذه".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، قد صرح بأن واشنطن تلمس مؤشرات تدل على تصعيد الأزمة حول أوكرانيا وأن روسيا قد تهاجمها في الأيام المقبلة.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا