موسكو: الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح أوكرانيا

رجح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح أوكرانيا بعد "حملة الذعر" المثارة حول "الغزو الروسي" المزعوم.

وكتب بوليانسكي على "تويتر"، أن "بعض العقلانيين كانوا يأملون بأن الهستيريا التي أججتها الولايات المتحدة بدأت بالتراجع. وربما ساء حظهم لأن مثيري الذعر استأنفوا نشاطهم بطاقة جديدة".

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وأضاف: "قواتنا لا تزال على أراضينا، وسيكون ممتعا إذا اجتاحت الولايات المتحدة أوكرانيا، لأن أحدا سيضطر لفعل ذلك بعد حملة الذعر هذه".

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، قد صرح بأن واشنطن تلمس مؤشرات تدل على تصعيد الأزمة حول أوكرانيا وأن روسيا قد تهاجمها في الأيام المقبلة.

المصدر: تاس