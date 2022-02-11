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جونسون سيرد على أسئلة الشرطة بشأن الحفلات في مقره

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جونسون سيرد على أسئلة الشرطة بشأن الحفلات في مقره
AP Daniel Leal/Pool via AP
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أعلنت شرطة لندن الجمعة أنها أرسلت إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون استمارة أسئلة تتعلق بالحفلات التي نظمت في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق المتعلق بكوفيد-19.

وقال متحدث باسم مكتب جونسون: "نستطيع أن نؤكد أن رئيس الوزراء تلقى استبيانا من شرطة لندن. وسيرد عليه كما ينبغي".

وكانت الشرطة قد أعلنت أنها تعتزم استجواب 50 شخصا في إطار التحقيقات في الحفلات التي نظمت في مقر رئيس الحكومة، لمعرفة ملابسات ما حدث هناك.

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وقد يتم فرض غرامات مالية على المشاركين في تلك الحفلات لانتهاكهم قواعد الإغلاق الصارم الذي تم فرضه لمحاربة وباء فيروس كورونا.

وأثار موضوع الحفلات التي أفادت بها وسائل الإعلام البريطانية فضيحة سياسية، وخاصة بسبب مشاركة بوريس جونسون في بعضها، الأمر الذي اعتذر عنه رئيس الوزراء علنيا.

المصدر: وكالات

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