طالبان تفرج عن موظفي وكالة اللاجئين وصحفيين أجنبيين

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن حركة طالبان أطلقت سراح اثنين من الصحفيين الأجانب العاملين مع المفوضية وعدد من موظفي منظمة الإغاثة الأفغان، كانت قد احتجزتهم في وقت سابق.

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وأفادت المفوضية في بيان مقتضب "نشعر بالارتياح لتأكيد الإفراج في كابل عن الصحفيين المكلفين بمهمة لصالح المفوضية، والمواطنين الأفغان الذين يعملون معهم".

وأضافت "نشكر جميع من أعربوا عن قلقهم وعرضوا المساعدة.. ونعلن أننا لا نزال ملتزمين بتعهداتنا تجاه الشعب الأفغاني".

وجاء هذه التطورات بعد ساعات من ورود أنباء عن احتجازهم في العاصمة كابل.

وقال نائب وزير الثقافة والإعلام في حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة "إنهم محتجزون لأنهم لا يملكون وثائق تحدد هوياتهم بشكل سليم على أنهم يعملون لصالح مفوضية شؤون اللاجئين".

وأضاف أنه تم إطلاق سراحهم بعد التأكد من هوياتهم.

المصدر: أ ب