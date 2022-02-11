رئيس دونيتسك الشعبية لا يستبعد طلب مساعدة روسيا
Sputnik SERGEI BATURIN
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صرح دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد جنوب شرق أوكرانيا، بأن الوضع في دونباس يتدهور، ومن غير المستبعد أن يتوجه إلى روسيا بطلب المساعدة.
وقال بوشيلين في حديث لقناة "روسيا 24" إن "الوضع يتدهور بوتائر متسارعة ويزداد عدد القوات والمعدات المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك عند خط التماس".
وأضاف: "لا نستبعد أن الوضع سيتطور إلى الحد الذي سنضطر عنده للتوجه إلى روسيا بطلب المساعدة".
يذكر أن النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا يستمر منذ عام 2014، وازدادت الأوضاع توترا في الأسابيع الأخيرة.
المصدر: تاس
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