إسبانيا.. تفكيك عصابة لتهريب الحشيش من المغرب (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها فككت عصابة مختصة في تهريب المخدرات من المغرب على متن مراكب شراعية.

وأفادت الشرطة الاسبانية بأن التحقيقات أثبتت أن العصابة كانت حوادث المراكب الشراعية في البحر المتوسط بما في ذلك هجوم من قبل حيتان الأوركا الضخمة لضمان سير عملية تهريب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا.

وقالت إن خطة عمل العصابة كانت تبدأ بتحميل المخدرات في مقصورة قارب شراعي في السواحل المغربية، وبمجرد الدخول إلى المياه الإسبانية تدعي المجموعة تعرض قاربها لحادث أو أعطال، بعضها تسبب فيها حوت الأوركا.

وعلى هذا الأساس يقوم خفر السواحل بسحب القوارب إلى الموانئ في جنوب إسبانيا، حيث تفرغ العصابة المخدرات شيئا فشيئا وتخزنها في مخبأ بانتظار إعادة شحنها إلى الخارج.

ومؤخرا، ألقت الشرطة الاسبانية في مدينة "ألميريا" القبض على شخص هارب من الناظور (شمال المغرب)، كان موضوع بحث عبر الإنتربول على خلفية تهمة تهريب المخدرات من بين جرائم أخرى، حسب ما ذكرته صحيفة "إل فارو" الإسبانية الثلاثاء الماضي.

وقبل أقل من شهر، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثمانية أشخاص بقيادة رجل من أصل مغربي، كانوا جزء من منظمة دولية مقرها إسبانيا، تتاجر بالمخدرات لتحضير "القرقوبي" في المغرب، وهو مادة مخدرة مصنوعة بخلط مؤثرات عقلية، بالحشيش أو الكحول أو الصمغ.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية