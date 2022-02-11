أورسولا فون دير لايين: العقوبات الأوروبية على روسيا ستستهدف قطاعي المال والطاقة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي في حال تدخلت روسيا عسكريا في أوكرانيا ستستهدف قطاعي المال والطاقة.

وقال مكتب أورسولا فون دير لايين، إن "الرئيسة أورسولا فون دير لايين وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عرضت تفصيلا ما ستكون عليه العقوبات القطاعية والفردية في حال حصل عدوان جديد من روسيا على أوكرانيا".

وأضاف البيان: "كررت فون دير لاين، أن كل الخيارات مطروحة وأن العقوبات ستطول قطاعي المال والطاقة، إضافة إلى صادرات التكنولوجيا المتطورة".

من جهتها، نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الاثنين الماضي، تقريرا نقلا عن مسؤولين أوروبيين ذكرت فيه، أن "واشنطن وبروكسل لا تزالان غير قادرتين على التغلب على الخلافات بشأن العقوبات التي ستفرض على روسيا في حالة الغزو الافتراضي على أوكرانيا، على الرغم من نفي موسكو ذلك مرارا".

ووفقا للتقرير، فإن "المناقشات حول التدابير التقييدية المنسقة من قبل الدول الغربية ضد روسيا معقدة بسبب حقيقة أن عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل كبير اقتصاديا على المشاريع الروسية، بما في ذلك في قطاع الغاز".

وأكدت الصحيفة أن "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعملان حاليا على تجميع قائمة نهائية لقيود التصدير المحتملة ضد روسيا، والتي ستؤثر على صناعات التكنولوجيا الفائقة وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي" حسب التقرير.

المصدر: "أ ف ب" + "فايننشال تايمز"