الصين تعتقل متهمين باحتجاز امرأة وتقييدها بالأغلال من عنقها (فيديو)

أعلنت الشرطة في مدينة شوزو الصينية أن المرأة التي عثر عليها في كوخ قروي مقيدة بالأغلال من عنقها، وقعت ضحية للاتجار بالبشر.

وسبب مقطع فيديو للمرأة التي لها 8 أطفال، غضبا واسعا على الإنترنت قبل نحو أسبوعين.

وفي البداية نفى المسؤولون الصينيون دعاوى الاشتباه في علاقة القضية بالإتجار بالبشر، لكن الغضب المستمر على الإنترنت وضع المزيد من الضغوط، على بكين لتستمر بالتحقيق.

كما وجه العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى منصة "ويبو" المحلية، اتهامات بوجود جريمة خطف وتعذيب.

وشارك أكثر من 100 مليون شخص بالتعليق على القضية أو إعادة نشرها على منصة "ويبو" منذ ظهورها.



وعثر على المرأة في كوخ قريب من منزلها مقيدة بالأغلال، وترتدي ملابس رثة في هذا الطقس البارد، ونقلتها السلطات إلى المستشفى، وهو ما أدى للكشف عن القضية بشكل علني، بواسطة النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال المسؤولون إنها تعاني من "فصام في الشخصية" وأضافوا في آخر تصريح إن صحتها تتحسن.

ووجهت السلطات اتهاما لأحد الأشخاص الذي يعتقد أنه زوجها "باحتجازها دون سند قانوني".

المصدر: موقع "بي بي سي" البريطاني