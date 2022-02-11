"الأدوية الأوروبية" تراجع تقارير حول تأثير لقاحات كورونا على حيض النساء

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها تدرس تقارير عن مشاكل تتعلق بالدورة الشهرية مرتبطة بتطعيم النساء ضد كورونا.

وتحقق لجنة سلامة الأدوية التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية في تقارير عن حيض غزير وغياب الدورة الشهرية لدى النساء بعد تلقي لقاحي "كوفيد-19" من "فايزر/بايونتيك" و"موديرنا".

وكانت لجنة تقييم مخاطر التيقظ الدوائي قد حققت سابقا في اضطرابات الدورة الشهرية المرتبطة بلقاحات COVID-19 وخلصت إلى عدم وجود صلة، والآن يتم إعادة فتح القضية بعد تقارير عن المشاكل، وكذلك النتائج العلمية الجديدة.

وستقوم اللجنة بإجراء تحقيق معمق، والبحث في الحوادث المبلغ عنها، وكذلك بيانات التجارب السريرية والمقالات العلمية المنشورة.

وشددت الوكالة على أنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات لها أي تأثير على الإنجاب.

وأضافت أنه ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان هناك ارتباط بين اللقاحات والفترات الغزيرة أو الضائعة للمحيض.

جدير بالذكر أن العلماء اكتشفوا تغييرات طفيفة في الدورة الشهرية مرتبطة بلقاحات COVID-19.

المصدر: وكالة الأدوية الأوروبية