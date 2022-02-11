والاس يشدد على ضرورة إطلاق قناة اتصال دائمة بين الجيشين البريطاني والروسي

شدد وزير الدفاع البريطاني بن والاس على ضرورة إطلاق قناة اتصال دائمة بين الجيشين البريطاني والروسي، نافيا إرسال قوات عسكرية بريطانية إلى أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في السفارة البريطانية لدى موسكو عقب لقائه نظيره الروسي سيرغي شويغو، إنه "بحث بالتفصيل مع شويغو المقترحات الروسية للضمانات الأمنية في أوروبا"، واصفا المباحثات بأنها كانت "بناءة وصريحة".

وأضاف: "أعرب عن امتناني للوزير شويغو على مقابلتي لمناقشة مجموعة من القضايا، بما فيها التوترات المستمرة حول أوكرانيا وعلى حدودها.. لقد بحثنا بالتفصيل مشروع الضمانات الأمنية الروسية التي سلمت إلى حلف شمال الأطلسي".

وأشار والاس إلى أهمية "تعزيز قنوات الاتصال مع موسكو، وأن الاجتماع مع شويغو ساهم في الحد من التصعيد"، معربا عن أمله في "مواصلة الحوار مع شويغو".

وشدد الوزير البريطاني على "ضرورة الامتثال لاتفاقات مينسك"، ولفت إلى أنه تطرق مع نظيره الروسي إلى "الحرب على الإرهاب".

ونفى والاس الأنباء عن نية بريطانيا إرسال 600 عسكري إلى أوكرانيا.

من جهته، شدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مستهل المحادثات على أن "موسكو ليست من يتحمل المسؤولية عن تفاقم الوضع الأمني في أوروبا".

وقال: "الوضع السياسي العسكري في أوروبا يزداد توترا أكثر فأكثر ولكن ليس بسببنا إطلاقا. لا نفهم في بعض الأحوال سبب تصعيد هذه التوترات لكننا نرى أنها تحتدم".

وطالب شويغو الغرب "بالإسهام في خفض التوتر والكف عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن الأسلحة ترد إلى هذا البلد "علنا ومن جميع الأطراف".

وتابع: "لا نفهم الهدف من وراء ذلك، وبودنا أيضا فهم هدف إرسال بريطانيا قوات خاصة إلى أوكرانيا والمدّة التي ستقضيها هناك".

المصدر: "تاس"