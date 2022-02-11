وزير الداخلية الفرنسي: المغاربة يتهمونني بـ"العمالة" للجزائر والجزائريون "لا يحبونني"

دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن قرار تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي في حوار مع صحيفة "سفير نيوز" إنه يتعرض لاتهامات من طرف الجزائريين ولا يلقى قبولا لديهم بسبب تاريخ عائلته، وتحديدا جده الذي اختار الانضمام إلى القوات الفرنسية، وهو الأمر الذي تحدث عنه في حوار حاول من خلاله التأكيد على حبه لدول المنطقة المغاربية وذلك بعد أشهر من وقوفه وراء عدة قرارات أثارت غضب الجزائريين والمغاربة وآخرها تقليص التأشيرات الممنوحة كإجراء "عقابي".

وأضاف أن المغاربة يتهمونه بـ"العمالة" للجزائر وذلك بسبب أصوله الجزائرية.

وحاول الوزير الفرنسي الدفاع عن مواقفه وتصحيح الصورة المرسومة حوله بخصوص تعامله مع قضايا مسلمي فرنسا والمهاجرين المغاربيين، إذ شدد عقب مشاركته في النسخة الأولى من المنتدى الإسلامي في فرنسا، على أنه "ليس شخصا ذا نظرة خارجية عن المسلمين" بالنظر لأن أجداده كانوا يعتنقون الدين الإسلامي، ما يعني أن له "قصة شخصية" مع الدين الإسلامي.

وأوضح أن هذا العامل لا يساعده بالضرورة عند تواصله مع المجتمعات المسلمة.

وقال دارميان إنه حين يتحاور مع القائمين على المساجد يملك ميزة لم تكن لدى الوزراء الذين سبقوه، إذ إن لديه معرفة مسبقة بالموضوع، لكنه في المقابل يتعرض للهجوم بسبب أصول عائلته، إذ يقول المغاربة عنه إنه عميل للجزائريين، في حين يهاجمه الجزائريون لأن جده "اختار فرنسا".

وأكد أنه يكنّ حبا كبيرا للمغرب والجزائر وتونس، وحينما يزور إحدى هذه الدول يتلقى ترحيبا كبيرا ويشعر بأنه في بلده، مضيفا: "قبل كل شيء أنا وزير فرنسي ولا أعتمد بالضرورة على أصول عائلتي".

المصدر: صحيفة "سفير نيوز"