برلماني إيراني: الأعداء مضطربون بسبب علاقات طهران بدول في المنطقة

عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري ـ (وكالة إرنا)

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، إن أعداء بلاده مضطربون بسبب علاقاتها الجيدة مع سوريا ولبنان واليمن وباكستان وأفغانستان.

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وأضاف ذو النوري أن الأعداء يتهمون بلاده بأن تلك الدول تتبع سياسات طهران، وهو ما يسبب لهم انزعاجا كبيرا، ويفعلون وسعهم للإخلال بتلك العلاقة.

ونقل موقع "انتخاب" الإيراني عن ذو النوري، أن الولايات المتحدة، تمثل محور نظام الهيمنة حاليا، وترافقها دول مثل كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لضمان استمراريتها.

وفي احتفال لإحياء ذكرى "الثورة الإسلامية" الثالثة والأربعين، في أحد مساجد مدينة "قم" أضاف النائب الإيراني أن السعودية ودول الاتحاد الأوروبي أُدخلت في في نظام الهيمنة، ووصف تلك الدول بأنها مسلوبة الإرادة، قائلا إنها لا تملك إرادة خاصة "ولا إرادة للمقاومة والصمود" وأنها "تنفذ أهداف الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الصين ستكون عام 2025 "أكبر دولة اقتصادية في العالم"، وأضاف أن "كل دولة ترغب بإقامة علاقات مع الصين، ستسعى الولايات المتحدة إلى قطع العلاقات، لأن ذلك سيعني أن تستغني تلك الدول، عن الولايات المتحدة والغرب، ما يعني فقدانها لأدوات الضغط على الآخرين".

وختم بالتأكيد على أن بلاده تعارض نظام الهيمنة بكل أبعاده، وقال إنه كلما اتسع نطاق نفوذ الولايات المتحدة ومجال حكمها، ضاق نطاق نفوذ الدول الأخرى.

المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني