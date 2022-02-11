خلال مناقشة "صيغة نورماندي".. كوزاك يوضح سبب استعانته بقاموس إنجليزي في برلين

أكد نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك، أنه اضطر إلى الاستعانة بقاموس كامبردج التوضيحي للغة الإنجليزية في مفاوضات المستشارين السياسيين لصيغة نورماندي لإقناع زملائه الأوكرانيين.

وقال: "نعم، لأنه في هذه المحاولات لتشويه اتفاقيات مينسك أو التهرب من تنفيذها، حاول الزملاء من أوكرانيا تقديم تفسيرهم الأوكراني لكلمة (استشارة) و(مناقشة)، وكان علي إظهار قاموس كامبردج التوضيحي للغة الإنجليزية لتوضيح معنى هذه الكلمات. الكلمات هي ذاتها ولكن هناك معنى مقبول بشكل عام لهذه الكلمات ومعناها في اللغة الإنجليزية والروسية والأوكرانية. لا يمكن أن يكون هناك تفسيرات أو تناقضات".

وأضاف: "هذه محادثة، مناقشة من أجل إيجاد حل مقبول للطرفين. هذا اجتماع لمناقشة شيء ما أو شخص ما. كل هذا متاح، القاموس يباع في كل متجر".

وأطلقت السلطات الأوكرانية في أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من طرف واحد، ووفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، أصبح حوالي 13 ألف شخص ضحايا للصراع.

وتتم مناقشة مسألة حل الوضع في دونباس، بما في ذلك خلال اجتماعات فريق الاتصال، ومع ذلك، حتى بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار، استمرت المناوشات، حيث أعلن عن قصف المناطق السكنية بالمدفعية الثقيلة الأوكرانية.

و"رباعية نورماندي" للمفاوضات بشأن أوكرانيا موجود منذ يونيو 2014، فبعد الاحتفال بالذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في نورماندي، ناقش قادة ألمانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا تسوية النزاع في دونباس لأول مرة. وعقدت القمة السابقة في باريس في 9 ديسمبر 2019.

يذكر أن محادثات المستشارين للدول الأربع المشاركة في "رباعية نورماندي"، في برلين لم تسفر عن أي اتفاق بعد تقريبا 9 ساعات من المشاورات.

المصدر: "نوفوستي"