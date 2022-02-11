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بعد تعافيه من كورونا.. أردوغان يؤكد زيارته للإمارات الاثنين المقبل

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بعد تعافيه من كورونا.. أردوغان يؤكد زيارته للإمارات الاثنين المقبل
AP
صورة من الأرشيف
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في حديث للصحفيين هو الأول منذ إصابته بفيروس كورونا، إن اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل جاءت سلبية بعد 4 أو 5 أيام من المرض.

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وقال الرئيس التركي: "تخطيت مرحلة المرض بكل أريحية، وبالتأكيد كان للتطعيم تأثير إيجابي كبير في ذلك، فقد تلقيت خمس جرعات".

وذكر أردوغان أن السيدة الأولى في حالة جيدة لكنها ما زالت في الحجر الصحي.

وأكد أردوغان عزمه على القيام بزيارة الإمارات يوم الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق أكد مكتب الرئيس التركي، أن إصابته بفيروس كورونا لم تؤثر على موعد زيارته المرتقبة إلى الإمارات، مشيرا إلى أنها ستجري يومي 14 و15 فبراير وفقا للخطة.

وفي الخامس من فبراير أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إصابته وعقيلته أمينة أردوغان، بفيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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