الدنمارك تبحث في إنهاء برنامج التطعيم ضد كورونا

قالت السلطات الصحية في الدنمارك إنها تفكر في إنهاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في الربيع ولا ترى أي سبب الآن لإعطاء جرعة معززة للأطفال أو جرعة رابعة لأي مقيم آخر.

وقالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان إن "موجة العدوى الثالثة في الدولة الأوروبية تتضاءل بسبب الحصانة السكانية الكبيرة"، مشيرة إلى أن "التغطية العالية للقاح في الدنمارك، خاصة مع الجرعة الثالثة تعني أنه يمكننا التعامل مع العدوى المتزايدة دون الإصابة بعدوى خطيرة".

والشهر الماضي قالت الحكومة الدنماركية إنها ستقدم جرعة رابعة من اللقاح لكبار السن وغيرهم من المواطنين المعرضين للخطر لأن حالة الوباء قد ساءت بسبب الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون". لكن تقييما لهيئة الصحة خلص إلى أن ثلاث جرعات وفرت حماية جيدة للمقيمين في دور رعاية المسنين والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما، وقررت الوكالة أنه ليس من الضروري تزويدهم بجرعات إضافية في الوقت الحالي.

المصدر: AP