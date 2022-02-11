زاخاروفا تعلق على تصريحات ستولتنبرغ حول خطر النزاع العسكري

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن اعتقادها بأن تفاقم الوضع حول أوكرانيا، يخلق ذريعة لتعزيز الوجود العسكري للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

وذكرت زاخاروفا، أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ كان قد قال إنه يوجد خطر اندلاع نزاع عسكري جديد في أوروبا، بسبب الوضع في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلن ستولتنبرغ عزم الحلف تعزيز تواجده في الاتجاه الشرقي على خلفية التوترات المتصاعدة في أوكرانيا.

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وأضافت زاخاروفا: "لكن ما يحدث بالفعل هو أن الناتو يواصل زيادة وجوده بالقرب من حدود روسيا ويخلق ذريعة لذلك في شكل تصعيد الوضع حول أوكرانيا".

المصدر: تاس