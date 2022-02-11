تركيا: تحييد 29 إرهابيا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، "تحييد 29 إرهابيا" من "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم تحييد 28 إرهابيا حاولوا شن هجوم على منطقة عملية "درع الفرات"، إضافة إلى إرهابي آخر كان يستعد لشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر 2019، أطلق الجيش التركي عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

المصدر: "الأناضول"