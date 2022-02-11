منظمة الصحة العالمية تحذر: جائحة كورونا لم تنته بعد وقد نعود إلى المربع الأول

أكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان، أن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة وقد نعود إلى المربع الأول.

ودعت سواميناثان في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" إلى "عدم إعلان انتهاء الوباء كما يفعل بعض الناس الآن"، معتبرة أنه "سيكون من الحماقة التخلي عن جميع الاحتياطات التي اتخذناها طوال هذا الوقت. نحن بحاجة إلى الاستمرار في ذلك ونأمل بحلول نهاية عام 2022 أن نكون في وضع أفضل بكثير".

وأشارت إلى أنه "من الممكن أن تظهر سلالات متحورة في أي مكان ونعود إلى المربع الأول"، مشددة على "أننا ما زلنا بحاجة إلى توخي الحذر".

وكشفت أن "85% من الأفراد في إفريقيا لم يتلقوا بعض جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لكورونا، مما يسمح للمتغيرات الجديدة بالتطور لأن الفيروس ينتقل دون رادع".

وردا على سؤال حول ما إذا كان العالم مضطرا لمواجهة فيروس كورونا في المستقبل حتى بعد انحسار الوباء، قالت سواميناثان: "سنتعلم كيف نتعايش معه، كما هو الحال مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى. ستكون لدينا أنظمة مراقبة أفضل بكثير على مستوى العالم".

المصدر: "بلومبيرغ"