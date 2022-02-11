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بيسكوف: ماكرون لم يتصل بعد

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بيسكوف: ماكرون لم يتصل بعد
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يتم بعد الاتصال المتفق عليه بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد زيارة الأخير إلى أوكرانيا.

وأشار ممثل الكرملين، للصحفيين اليوم، إلى أن توقيت هذه المحادثة لا يزال غير معروف حتى الآن.

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى أساسا لخطوات جديدة في أعقاب زيارة الزعيم الفرنسي إلى كييف: "ليست لدينا معلومات حتى الآن. بوتين وماكرون لم يتحدثا بعد".

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وأكد بيسكوف أنه لا يزال يجهل متى بالضبط يمكن أن تجري المحادثة بين الرئيسين الروسي والفرنسي.

المصدر: تاس

 

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