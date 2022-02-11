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مدغشقر تعلن حصيلة جديدة لضحايا إعصار "باتسيراي"

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مدغشقر تعلن حصيلة جديدة لضحايا إعصار
AFP
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ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "باتسيراي" في مدغشقر، إلى 111 قتيلا، بعد العثور على 17 ضحية جديدة.

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وأعلنت فرق الانقاذ، أنها أحصت 17 ضحية إضافية للإعصار "باتسيراي" لترتفع حصيلة القتلى إلى 111 شخصا بعد أسبوع على ضرب الإعصار الجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي.

هذا وأحصت السلطات نحو 18 ألف منكوبا فيما نزح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم. واقتلع الإعصار آلاف المنازل أو ألحق بها أضرارا بالغة.

يذكر أن الإعصار استوائي "باتسيراي" ضرب مدغشقر ليل السبت-الأحد وطال منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل الجزيرة مسببا فيضانات في الأنهر.

المصدر: AFP

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