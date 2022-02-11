فيكتور أوربان يدعو ترامب إلى هنغاريا لتعزيز حملة إعادة انتخابه

قالت مصادر لصحيفة "الغارديان" أن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان وجه دعوة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة بودابست في الأسابيع المقبلة لتعزيز حملة إعادة انتخابه.

وقال مصدر حكومي للصحيفة إن مركز أبحاث مرتبط بحكومة أوربان، وهو مركز الحقوق الأساسية، وجه الدعوة إلى ترامب، مشيرا إلى أن "الناس في حزب (أوربان) Fidesz يودون حقا أن يزور ترامب بودابست في مارس. لكن ترامب لم يرد بعد على الدعوة".

وقال مصدر مقرب من Fidesz: "هذه الزيارة سيكون لها تأثير كبير في المجتمع المجري المحافظ، لأنهم يرون ترامب كأيقونة وشخص قضى فترة رئاسته في رياح معاكسة".

وتأتي الدعوة في الوقت الذي يستعد فيه أوربان إلى إطلاق حملة الانتخابية، قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 3 أبريل، والتي يواجه فيها حزبه (Fidesz) تحالفا معارضا موحدا، فيما ينظر إليه على أنه أكبر تحد لحكمه منذ أن أصبح رئيسا للوزراء قبل 12 عاما.

ولكن إذا قبل ترامب الدعوة فستكون هي أول رحلة معروفة لترامب خارج الولايات المتحدة منذ خسارته الانتخابات في عام 2020.

وكان أوربان من أوائل المؤيدين لترامب، حيث دعمه في وقت مبكر من صيف 2016، كما دعمه علنا في انتخابات عام 2020.

المصدر: "الغارديان"