غوتيريش لا يستبعد التحكيم الأممي إذا لم تتغير سياسة التأشيرات الأمريكية
قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لا يستبعد بدء التحكيم إذا لم تتغير سياسة منح التأشيرات للدبلوماسيين.
في وقت سابق، ذكرت موسكو أن الوفد الروسي يواجه مشاكل منذ أربع سنوات تتعلق بعدم منح تأشيرات الدخول لموظفي البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة وللمندوبين القادمين من موسكو.
في يوم الأربعاء الماضي، قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه سلم غوتيريش رسالة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يطالب فيها بدفع الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتأشيرات.
وأوضح نيبينزيا، أن لافروف طلب من غوتيريش بدء إجراء تحكيم بموجب المادة ذات الصلة من الاتفاقية مع الجانب الأمريكي المضيف من أجل تحليل تصرفات السلطات الأمريكية الملزمة بضمان شروط عمل البعثات لدى الأمم المتحدة.
المصدر: نوفوستي
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