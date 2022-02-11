بوليانسكي: روسيا ستصر في مجلس الأمن الدولي على تنفيذ أوكرانيا لاتفاقية مينسك

قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن روسيا ستصر في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 17 فبراير على ضرورة تنفيذ كييف لاتفاقيات مينسك.

في 17 فبراير ستحل الذكرى السنوية السابعة لتوقيع اتفاقيات مينسك، وبهذه المناسبة من المقرر عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف بوليانسكي: "نعتقد أن أوكرانيا ليس لديها سبيل آخر سوى تنفيذ اتفاقيات مينسك التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، وسنصر على ذلك في اجتماع 17 فبراير الذي ذكرته".

إقرأ المزيد

من جانبه، دعا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الذي ترأس مجلس الأمن في فبراير، خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا نظيره الأوكراني سيرغي كيسليتسا للمشاركة في الحدث.

وأوضح نيبينزيا، أن الاجتماع سيخصص لبحث رفض سلطات أوكرانيا، الامتثال لاتفاقيات مينسك.

المصدر: نوفوستي