زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل مقاطعة بابوا غينيا

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قبالة سواحل مقاطعة بابوا غينيا الجديدة.

وقال المركز عبر موقعه الإلكتروني إن الزلزال وقع في المنطقة القريبة من ساحل غينيا الجديدة، عند الساعة 7:14 بالتوقيت المحلي على العمق 10 كيلو متر شرق جايابورا، إندونيسيا التي يقطن فيها 134000 نسمة.

المصدر: المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل