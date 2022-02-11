الادعاء العام في مانهاتن: التحقيق في عدد كبير من الجرائم ضد أشخاص من أصول آسيوية

يحقق الادعاء العام بمنطقة مانهاتن، في عدد كبير من الجرائم التي نفذت ضد أشخاص من أصول آسيوية.

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وقال المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ: "للأسف، يحقق مكتبنا حاليا في 33 جريمة كراهية عنصرية بدوافع أحكام مسبقة على أشخاص من أصول آسيوية، وهو أكبر رقم سجلناه منذ إنشاء وحدة مكافحة الجرائم القائمة على العنصرية في العام 2010".

وأوضح أن "جرائم كراهية ضد الآسيويين أكثر بأربع مرات" في العام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأعلن عن مشتبه به يبلغ 50 عاما في هجوم ارتكب في 23 أبريل في حي ايست هارلم ضد "مهاجر صيني يبلغ 61 عاما يدعى ياو بان ما" توفي بعد أشهر متأثرا بجروحه.

ومساء الأربعاء، جرح دبلوماسي كوري جنوبي من أفراد بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد أن تعرض لهجوم من "رجل لم تحدد هويته"، حسبما أعلنت الخميس وزارة خارجية كوريا الجنوبية التي لم تحدد ما إذا كانت دوافع الهجوم عنصرية.

وتزايدت الهجمات العنصرية تجاه الأشخاص ذويي أصول آسيوية في الولايات المتحدة منذ العام 2020 وبداية جائحة كوفيد-19.

ويلقي بعض الناشطين اللوم على خطاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي كان يصف كوفيد-19 بأنه "الفيروس الصيني".

المصدر: AFP