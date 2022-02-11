بيرو.. مصرع 20 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة من علو 100 متر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sd8b
لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، وجرح 30 آخرون في حادث سقوط حافلة في منحدر بشمال بيرو.
وقالت الحكومة المحلية، إلى الحافلة سقطت من علو 100 متر في منطقة ليبرتاد النائية بعد ظهر الأربعاء.
وكانت الحافلة في طريقها من تايابمبا إلى تروخيو، في رحلة تبلغ مسافتها 340 كلم وتستغرق 14 ساعة بسبب رداءة الطرق.
وكثيرا ما تقع حوادث مرور في بيرو لسوء حالة الطرق والسرعة والافتقار للافتات المرورية، عدا عن عدم صرامة السلطات في تطبيق القوانين.
المصدر: AFP
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.