بوليانسكي: أكثر من 175000 جندي أمريكي يتواجدون خارج بلادهم

قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن روسيا قلقة من وجود 175 ألف جندي أمريكي خارج الولايات المتحدة، ومن اقتراب قوات الناتو من الحدود الروسية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "يتواجد أكثر من 175000 جندي أمريكي خارج حدود الولايات المتحدة، وهذا الأمر يثير قلقنا، كما يثير قلقنا كذلك اقتراب مواقع ومنشآت البنى التحتية لحلف الناتو من حدودنا".

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في نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع الناتو بشأن الضمانات الأمنية. وفيها طالبت موسكو، شركاءها الغربيين بضمانات قانونية تؤكد عدم توسيع الناتو شرقا والتخلي عن فكرة منح عضوية الحلف لأوكرانيا وجورجيا ومولدوفا.

المصدر: نوفوستي