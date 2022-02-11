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مصرع 4 أشخاص في انفجار هز مصنعا للبتروكيماويات بكوريا الجنوبية

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مصرع 4 أشخاص في انفجار هز مصنعا للبتروكيماويات بكوريا الجنوبية
AFP
كوريا الجنوبية - أرشيف
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أعلنت شرطة كوريا الجنوبية مقتل أربعة من العمال وإصابة نفس العدد بجروح في انفجار هز مصنعا للبتروكيماويات في مدينة يوسو الجنوبية.

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وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" بأن الانفجار وقع الساعة 09:26 بالتوقيت المحلي "في مصنع شركة يوتشون فى يوسو، على بعد حوالى 320 كيلومترا جنوب سيئول".

وأشارت الوكالة إلى أن ثمانية أشخاص يعتقد أنهم كانوا بالموقع في ذلك الوقت، توفي نصفهم وأصيب النصف الآخر، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وتفترض الشرطة المحلية ورجال الإطفاء أن الانفجار وقع "أثناء اختبار نظام التبادل الحراري بالمصنع ويحققون في السبب الدقيق للانفجار.

المصدر: يونهاب

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