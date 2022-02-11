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بوليانسكي: روسيا تأمل بدعم الصين لاستعادة توازن القوى

أخبار العالم

بوليانسكي: روسيا تأمل بدعم الصين لاستعادة توازن القوى
Globallookpress
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قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تعول على الصين في عملية فرض توازن القوى مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وأضاف بوليانسكي: "نحن طبعا نأمل بدعم الصين، لأنها أقرب جار لنا وشريكنا الاستراتيجي".

ووصف الدبلوماسي الروسي، العلاقات مع الصين "بالصالحة لكل الأحوال الجوية، وهي تسمح لنا بإجراء حوار حول أكثر القضايا الدولية وغير الدولية تعقيدا، وإيجاد أرضية مشتركة".

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المصدر: نوفوستي

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