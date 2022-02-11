البرتغال: إحباط هجوم إرهابي على جامعة لشبونة

أعلنت الشرطة القضائية البرتغالية أنها تمكنت من إحباط هجوم إرهابي، يوم أمس الخميس، على كلية العلوم بجامعة لشبونة.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما بحوزته أسلحة ووجهت إليه لائحة اتهام بارتكاب جريمة الإرهاب، مشيرة إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة قامت بتفتيش منزل الشاب حيث عثرت على "أدلة كثيرة تؤكد الشكوك الأولية".

وقالت الشرطة إن "المشتبه به كانت بحوزته أسلحة محظورة وأدوات أخرى يمكن استخدامها في ممارسة جرائم عنيفة ضد طلاب جامعة لشبونة"، مبينة أن الشاب سيخضع للاستجواب اليوم الجمعة.

المصدر: Xinhua