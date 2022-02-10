الإدارة الأمريكية توافق على بيع 36 مقاتلة "إف-15" لإندونيسيا
Legion-Media Nik Oiko / SOPA Images/Sipa USA
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أعلنت وكالة التعاون الدفاعي الأمريكية التابعة للبنتاغون عن موافقة الإدارة الأمريكية على بيع 36 طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 آي دي" لإندونيسيا.
وجاء في بيان للوكالة يوم الخميس، أن الخارجية الأمريكية قد أصدرت موافقتها على الصفقة المحتملة بقيمة 13.9 مليار دولار.
ووجهت الوكالة بلاغا بهذا الصدد إلى الكونغرس، حيث من المتوقع أن يناقش المشرعون بيع الطائرات لإندونيسيا.
يذكر أن إندونيسيا كانت قد طلبت من فرنسا بيعها 42 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من طراز "رافال"، حسبما أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي في وقت سابق.
المصدر: نوفوستي
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