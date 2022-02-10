أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس ذكرى وفاة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أحيي ذكرى انتقال السلطان عبد الحميد الثاني إلى الدار الآخرة، وأستذكره بالرحمة والاحترام والامتنان وأسأل الله له الجنة".

ونشر الرئيس التركي صورة السلطان عبد الحميد الثاني الذي تحل ذكرى وفاته الـ104.

Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/hv9ht3Vzjq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022

يذكر أن عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية.

وفي عام 1876، تولى الحكم وانتهت فترة حكمه عام 1909، ووضع رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته في 10 فبراير 1918.

المصدر: RT + "تويتر"