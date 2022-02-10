 
مباشر

أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني

أخبار العالم

أردوغان يحيي ذكرى وفاة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني
Gettyimages.ru
لوحة تمثل السلطان العثماني عبد الحميد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sd59

أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس ذكرى وفاة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "أحيي ذكرى انتقال السلطان عبد الحميد الثاني إلى الدار الآخرة، وأستذكره بالرحمة والاحترام والامتنان وأسأل الله له الجنة".

ونشر الرئيس التركي صورة السلطان عبد الحميد الثاني الذي تحل ذكرى وفاته الـ104.

يذكر أن عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية.

وفي عام 1876، تولى الحكم وانتهت فترة حكمه عام 1909، ووضع رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته في 10 فبراير 1918.

المصدر: RT + "تويتر"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا