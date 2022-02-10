الأمم المتحدة تعلق على التصريحات الأوكرانية حول عضوية روسيا في مجلس الأمن

علقت الأمم المتحدة على تصريحات المندوب الأوكراني سيرغي كيسليتسا الذي شكك في حق روسيا بمقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، إنه "من الواضح للجميع من له مقعد في مجلس الأمن، وهذا هو الواقع".

وأضاف أن مثل هذه المسائل من اختصاص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن الهيئة لا تعتزم التدخل فيها بنفسها.

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وكان المدوب الأوكراني قد زعم أن روسيا لا تستطيع أن تؤكد حقها في العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، لأنها لم تخضع للإجراءات الضرورية للانضمام إلى الأمم المتحدة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السوفيتي كان بين الدول المؤسسة للأمم المتحدة عام 1945، وأكد الرئيس الروسي الأول بوريس يلتسين في رسالة إلى الأمم المتحدة في 24 ديسمبر 1991 تولي روسيا مقعد الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن الدولي والعضوية في كافة الأجهزة والوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وريثة للاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي