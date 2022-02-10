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بريطانيا.. استقالة قائدة شرطة لندن على خلفية فضيحة حفلات جونسون

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بريطانيا.. استقالة قائدة شرطة لندن على خلفية فضيحة حفلات جونسون
AFP ANDREW MATTHEWS
رئيسة شرطة العاصمة البريطانية لندن كريسيدا ديك - أرشيف
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استقالت قائدة شرطة لندن كريسيدا ديك من منصبها وسط انتقادات لطريقة تعامل "سكوتلاند يارد" مع التحقيق في انتهاكات قيود كورونا في مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت ديك: "من المحزن للغاية أنه بعد التحدث مع عمدة لندن صادق خان الخميس، أصبح من الواضح أن العمدة لم يعد يثق في قيادتي".

وأضافت: "لم يترك لي أي خيار سوى التنحي عن منصب مفوض دائرة شرطة العاصمة".

وأعلنت شرطة لندن أمس الأربعاء أنها "تراجع تقييمها بأن حفلة عيد الميلاد التي أقيمت يوم 15 ديسمبر 2020 لم تستوف الحد الأدنى حتى يتم فتح تحقيق جنائي"، وذلك بعد ظهور صورة جديدة لجونسون بجانب 3 من موظفي مكتبه وأمامهم زجاجة شامبانيا مفتوحة على الطاولة.

وأقيمت الحفلة خلال فترة سريان إجراءات الإغلاق الصارمة المفروضة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، وهو ما تسبب بفضيحة كادت تطيح برئاسة جونسون للحكومة البريطانية.

وضمن هذه الإجراءات، طالبت الحكومة المواطنين بالامتناع عن إقامة أي تجمعات بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.

المصدر: "تاس" + "الإندبندنت"

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