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تشاد.. نجاة وزير الأمن العام من محاولة اغتيال نفذها أحد العسكريين

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تشاد.. نجاة وزير الأمن العام من محاولة اغتيال نفذها أحد العسكريين
Gettyimages.ru
شرطة في التشاد
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ذكر موقع "تشاد إنفو" الناطق بالفرنسية مساء يوم الخميس أن وزير الأمن العام والهجرة سليمان أبكر أدم، نجا من محاولة اغتيال تعرض لها من قبل أحد العسكريين.

وأفاد الموقع التشادي بأن أحد العسكريين حاول في ميدان غير بعيد عن مطار نجامينا اغتيال الوزير بإطلاق النار عليه، ولحسن الحظ لم يصبه.

وقال إن الجاني لم يتم اعتقاله حيث قام والداه بحمايته وتمكن من الفرار من رجال الشرطة.

تشاد.. نجاة وزير الأمن العام من محاولة اغتيال نفذها أحد العسكريين

المصدر: "تشاد أنفو"

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