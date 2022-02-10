واشنطن تهاتف مينسك لتفادي الحوادث العرضية خلال المناورات الروسية البيلاروسية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان مارك ميلي بحث مع نظيره البيلاروسي فيكتور غوليفيتش سبل تفادي الحوادث العرضية بين القوات الأمريكية، وقوات روسيا وبيلاروس.

وأشار "البنتاغون" في بيان له إلى أن "المحادثات الهاتفية جاءت على خلفية المناورات المشتركة التي أطلقتها روسيا وبيلاروس" للتدرب على حماية حدود دولة اتحاد روسيا وبيلاروس الغربية.

من جهته، قال الكولونيل ديف باتلر المتحدث باسم الجنرال ميلي في بيان مقتضب، إن "المكالمة هدفت خصوصا إلى منع أخطار وقوع الحوادث العرضية بين القوات، وتبادل الآراء حول الأمن الأوروبي الراهن".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء أن "وحدات من الجيش الروسي التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بدأت مناورات مشتركة مع قوات بيلاروس في ساحات التدريب البيلاروسية".

وحسب الوزارة فإن "الجنود الروس والبيلاروس تدربوا على تقنيات وأساليب مختلفة للعمليات العسكرية التي تضمنت تدريبات شملت مكافحة الزمر الإرهابية، وحماية حدود دولة الاتحاد".

المصدر: رابتلي + "أ ف ب"