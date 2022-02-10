انتقادات حادة لجونسون على خلفية حفلات "داوننغ ستريت": سمعة بريطانيا تضررت

وجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة بوريس جونسون، واتهمه بالتصرف "بشكل غير قانوني".

وجاء ذلك على خلفية تراجع شعبية جونسون، وخاصة بعد الكشف عن تجمعات نظمت في موقع السلطة واتخذت طابع الحفلات الحاشدة أحيانا في خرق لقيود الإغلاق في البلاد لمواجهة جائحة كورونا.

وفي ما يتوجه جونسون إلى بروكسل ووارسو لبحث الأزمة الأوكرانية، قال ميجور إن "سمعة بريطانيا تضررت على الساحة الدولية".

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وأضاف ميجور أن العواقب كبيرة وتتجاوز بكثير "انعدام الشعبية السياسية"، في إشارة إلى تدهور شعبية جونسون والدعوات إلى استقالته، على خلفية الحفلات المتكررة التي نظمت في "داونينغ ستريت" فيما كان البريطانيون يخضعون لقيود مشددة".

وقال ميجور: "سمعتنا في الخارج تراجعت بسبب سلوكنا.. إننا نضعف نفوذنا في العالم"، وحذر من أن "الثقة الدولية قد لا يكون من السهل استعادتها".

وفي خطاب أمام مجموعة للأبحاث اتهم ميجور رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين بأنهم "خالفوا القانون واختلقوا أعذارا واهية" وقال: "يوما بعد يوما، يطلب من الناس تصديق ما لا يمكن تصديقه، تم إرسال وزراء للدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه ما جعلهم يبدون ساذجين أو أغبياء".

وكان جونسون استبعد الاستقالة التي طالبته بها المعارضة وبعض النواب المحافظين، وأعرب جونسون عن أسفه أمام البرلمان، ووعد بالتغيير في "داونينغ ستريت" إلا أن ذلك لم يؤد إلى تهدئة الأمور.

المصدر: "أ ف ب"